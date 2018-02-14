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    DJ Smash опознал избившего его экс-депутата

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    DJ Smash опознал избившего его экс-депутата

    DJ Smash опознал избившего его <nobr>экс-депутата</nobr>

    Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) во время допроса в московской больнице опознал людей, которые избили его в одном из баров Перми 10 февраля.

    Следователи приехали в больницу к избитому в пермском клубе диджею Андрею Ширману. Как сообщил ТАСС адвокат музыканта Евгений Васев, во время допроса пострадавший подтвердил, что на него напал бывший депутат регионального парламента Александр Телепнёв и его друг Сергей Ванкевич.

    Евгений Васев, адвокат: «Сегодня проводилось следственное действие — допрос Ширмана и опознание [нападавших]. В ходе допроса он дал полные развернутые пояснения о людях, которые причинили ему физический вред, опознал их — это Телепнёв и Ванкевич. Видел их прямо перед собой и не краем, не боком, вероятностных выводов нет, исключительно утвердительные».

    По словам адвоката, в ближайшие дни следователи допросят подозреваемых — Телепнёва и Ванкевича. Также Васев сообщил, что ему удалось найти свидетеля, который также опознал в экс-депутате Телепнёве человека, который наносил удары Ширману по лицу. Ранее сам DJ Smash обратился к поклонникам с просьбой помочь найти свидетелей нападения.

    смотреть«В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми
    «В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми
    Драка с участием DJ Smash произошла в клубе в Перми 10 февраля. Диджея могли избить за отказ сделать селфи с посетителями. Врачи диагностировали у Ширмана открытый перелом челюсти и сотрясение. Как рассказал пострадавший, на него напали двое — некто Сергей Ванкевич и экс-депутат заксобрания Пермского края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнёв, последний все обвинения отвергает. В пермском отделении «Единой России» отметили, что приостановили членство Телепнёва до выяснения всех обстоятельств дела.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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