Человек упал на рельсы на станции «Царицыно» в московском метро

Движение на «зеленой» ветке московского метро восстановлено после падения пассажира.
Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что упавшего на рельсы на станции метро «Царицыно» извлекают.
Обстоятельства инцидента и состояние пассажира выясняются.
Ранее сообщалось, что из-за инцидента с пассажиром с 16:39 были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии. Сейчас движение восстановлено.
Обстоятельства инцидента и состояние пассажира выясняются.
Ранее сообщалось, что из-за инцидента с пассажиром с 16:39 были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии. Сейчас движение восстановлено.
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