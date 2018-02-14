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    Человек упал на рельсы на станции «Царицыно» в московском метро

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    Человек упал на рельсы на станции «Царицыно» в московском метро

    Человек упал на рельсы на станции «Царицыно» в московском метро

    Движение на «зеленой» ветке московского метро восстановлено после падения пассажира.

    Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что упавшего на рельсы на станции метро «Царицыно» извлекают.

    Обстоятельства инцидента и состояние пассажира выясняются.

    Ранее сообщалось, что из-за инцидента с пассажиром с 16:39 были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии. Сейчас движение восстановлено.

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