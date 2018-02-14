На коляске без барьеров: в центре Петербурга провели романтичный флешмоб

В Петербурге победительницы конкурса «Невская краса» решили подарить горожанам немного любви и тепла.

На Малой Конюшенной улице в День всех влюбленных девушки поздравили мужчин с самым романтичным праздником. Согреть сердца горожан в морозный день вышли участницы мероприятия, передвигающиеся на колясках.



При этом горожане смогли не только услышать личные истории жизни и любви всех девушек, но и получить от них валентинку.



Валентинки раздавали девять участниц романтичного флешмоба. Все они — победительницы и призеры всероссийского конкурса красоты и таланта «Невская краса».