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    На коляске без барьеров: в центре Петербурга провели романтичный флешмоб. Санкт-Петербург, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа коляске без барьеров: в центре Петербурга провели романтичный флешмоб

    На коляске без барьеров: в центре Петербурга провели романтичный флешмоб

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    На коляске без барьеров: в центре Петербурга провели романтичный флешмоб

    На коляске без барьеров: в центре Петербурга провели романтичный флешмоб

      В Петербурге победительницы конкурса «Невская краса» решили подарить горожанам немного любви и тепла.

      На Малой Конюшенной улице в День всех влюбленных девушки поздравили мужчин с самым романтичным праздником. Согреть сердца горожан в морозный день вышли участницы мероприятия, передвигающиеся на колясках.

      При этом горожане смогли не только услышать личные истории жизни и любви всех девушек, но и получить от них валентинку.

      Валентинки раздавали девять участниц романтичного флешмоба. Все они — победительницы и призеры всероссийского конкурса красоты и таланта «Невская краса».

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