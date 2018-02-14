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    Метро соединяет: как петербуржцы нашли свою любовь в подземке. Санкт-Петербург, метро, семья, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМетро соединяет: как петербуржцы нашли свою любовь в подземке

    Метро соединяет: как петербуржцы нашли свою любовь в подземке

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    Метро соединяет: как петербуржцы нашли свою любовь в подземке

    Метро соединяет: как петербуржцы нашли свою любовь в подземке

    Метро соединяет: как петербуржцы нашли свою любовь в подземке

      Ко Дню святого Валентина петербургский метрополитен выпустил ролик, героями которого стали пары, нашедшие свою любовь под землей.

      Кроме того, опубликована внушающая оптимизм статистика. Оказывается, в Петербурге ежегодно женятся почти 200 пар, познакомившихся в метро.

      Сегодня на самой романтичной и популярной среди влюбленных станции «Пушкинская» вручали сертификаты «Вечной любви в метро». Герои ролика сами рассказали нам о случайных встречах, изменивших их жизнь.

      Кто они — нашедшие свое неземное счастье под землей, выяснил корреспондент НТВ Антон Зыков.

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