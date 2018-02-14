Борис Эйфман отметил 40-летие театра масштабным балетом в Александринке

В честь круглой даты прославленный хореограф представил публике спектакль-концерт «Вчера. Сегодня. Завтра». Почетными гостями вечера стали как легендарные солисты старшего поколения, так и юные воспитанники академии танца.

Исполнителей театра Эйфмана называют универсальными артистами. Сами они признаются: когда хореограф заряжает своей идеей, невольно начинаешь искать новые направления, стили и краски.



Народный артист Альберт Галичанин вспоминает, как был шокирован, когда после героической роли Спартака в классическом театре, Борис Эйфман впервые предложил ему исполнить Чайковского. Два раза отказывался. Потом вошло в привычку вместе с мастером открывать новые грани своего творчества.



Альберт Галичанин, народный артист России: «Когда балет ставится на тебя, под твою психофизику, под твои физические возможности — это невероятный шанс. Это соавторство, когда ты понимаешь, что ты тоже художник. Разумеется ты глина, из тебя лепят, но ты сам тоже думаешь, ты читаешь, ты привносишь что-то свое. У нас работа над ролью идет очень активно. Это подталкивает к творчеству, это очень приятно».



Борис Эйфман признался: прежде чем воплотить идею он как минимум год живет с новым персонажем в голове. Сейчас как раз такой период. Следующий спектакль будет комедийным и легким — под музыку Иоганна Штрауса. Главное, чтобы к тому времени воплотилась еще одна идея маэстро. Чтобы театр наконец смог принять зрителей со всего мира как гостей в своем доме.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова поздравила хореографа на праздничном концерте.