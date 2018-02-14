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    Жильцы взорвавшегося дома в Петербурге начинают возвращаться в свои квартиры. Санкт-Петербург, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖильцы взорвавшегося дома в Петербурге начинают возвращаться в свои квартиры

    Жильцы взорвавшегося дома в Петербурге начинают возвращаться в свои квартиры

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    Жильцы взорвавшегося дома в Петербурге начинают возвращаться в свои квартиры

    Жильцы взорвавшегося дома в Петербурге начинают возвращаться в свои квартиры

      В доме 10, корпус 1 по Репищевой улице проходят восстановительные работы. Они займут два с половиной месяца.

      Уже завтра жильцы дома по Репищевой улице, где произошел взрыв газового баллона, могут заселяться в свои квартиры. Горячее и холодное водоснабжение будет подано в полном объеме.

      А сегодня вечером будут известны результаты технической экспертизы внешних конструкций. Об этом заявил глава Приморского района Николай Цед после совещания с застройщиком и управляющей компанией.

      По словам чиновника, дом будет полностью восстановлен к концу апреля. Восстановлением поврежденных конструкций дома займется компания-застройщик. Сейчас на объекте заняты 15 рабочих. Вся проблема — в отсутствии проектно-сметной документации лифтового оборудования, она будет доставлена лишь через три недели из Китая.

      Напомним: 9 февраля на Репищевой улице при проведении строительных работ в одной из квартир взорвался газовый баллон. Пострадало десять квартир в жилом доме. Серьезные травмы получили три человека.

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