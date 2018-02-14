Спикер петербургского ЗакСа поблагодарил журналистов за креативный ролик о себе

Помимо повестки дня, включавшей вопросы о продлении программы материнского капитала и запрета несанкционированной торговли на ярмарках, в городском парламенте обсудили видеоролик, посвященный Вячеславу Макарову.

Спикер петербургского парламента считает вполне реальной угрозу от наледи, которая образуется на крышах. Вячеслав Макаров считает, что реальная опасность для горожан наступает тогда, когда коммунальщики вовремя не успевают убирать снег, а некачественная теплоизоляция кровель способствует образованию сосулек. Впрочем, этот вопрос сегодня не вошел в повестку дня.



Сегодня депутаты сосредоточились на материнском капитале, выплату которого намерены сохранить до 2021 года, и на запрете стихийной торговли на фестивалях и ярмарках. Некоторые обеспокоились продажей мороженного на городских праздниках, но документ всё же приняли в первом чтении.



В кулуарах же сегодня шла куда более жизнерадостная дискуссия. Депутатский корпус обсуждал клип, снятый журналистским парламентским пулом. Песню Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой» авторы наполнили своим смыслом.



Главным героем ролика стал председатель Законодательного собрания. Репортеры недвусмысленно намекают на позицию единоросса по Исаакиевскому собору, а также на ближний круг спикера и его манеру общаться со СМИ.



Вячеслав Макаров, оценивший журналистский порыв, заявил, что такое творчество еще раз подтверждает: ЗакС Петербурга — самый креативный из региональных парламентов.



Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга: «Я отношусь к этому очень легко. Тем более вы мой девиз знаете: любая информация о политике, кроме некролога, — это замечательно. От души говорю вам спасибо. Мне говорят, что я заказывал этот клип. Я, конечно, не заказывал. Но, в целом, ребятам за труд и за креатив я искренне благодарен».