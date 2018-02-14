Житель Уфы убил беременную любовницу из-за беременной жены

30-летнего жителя Уфы задержали по подозрению в убийстве беременной женщины.
О пропаже женщины, которая была на 24-й неделе беременности, стало известно в начале декабря. Почти через два месяца ее тело нашли в лесу у села Фёдоровка Калининского района Уфы. После этого был задержан мужчина, который состоял в близких отношениях с погибшей.
Задержанный тут же во всем признался. Он рассказал, что убил любовницу из-за страха быть разоблаченным женой, которая также была беременна, передает РИА Новости.
Задержанный тут же во всем признался. Он рассказал, что убил любовницу из-за страха быть разоблаченным женой, которая также была беременна, передает РИА Новости.
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