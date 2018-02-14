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    Житель Уфы убил беременную любовницу из-за беременной жены

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    Житель Уфы убил беременную любовницу из-за беременной жены

    Житель Уфы убил беременную любовницу <nobr>из-за</nobr> беременной жены

    30-летнего жителя Уфы задержали по подозрению в убийстве беременной женщины.

    О пропаже женщины, которая была на 24-й неделе беременности, стало известно в начале декабря. Почти через два месяца ее тело нашли в лесу у села Фёдоровка Калининского района Уфы. После этого был задержан мужчина, который состоял в близких отношениях с погибшей.

    Задержанный тут же во всем признался. Он рассказал, что убил любовницу из-за страха быть разоблаченным женой, которая также была беременна, передает РИА Новости.

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