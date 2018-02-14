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    Замкнутый круг: почему крыши Петербурга не очистить от сосулек без вреда для людей и машин. ЖКХ, Санкт-Петербург, автомобили, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗамкнутый круг: почему крыши Петербурга не очистить от сосулек без вреда для людей и машин

    Замкнутый круг: почему крыши Петербурга не очистить от сосулек без вреда для людей и машин

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    Замкнутый круг: почему крыши Петербурга не очистить от сосулек без вреда для людей и машин

    Замкнутый круг: почему крыши Петербурга не очистить от сосулек без вреда для людей и машин

    Замкнутый круг: почему крыши Петербурга не очистить от сосулек без вреда для людей и машин

      Петербургским управляющим компаниям приходится выбирать, куда упадут во время очистки кровель сосульки: на пешеходов или автомобили. Исполнить предписание жилищного комитета довольно сложно.

      Один из самых симптоматичных примеров проблемы уборки наледи с кровли — это Толстовский дом. Только периметр крыши — больше одного километра, а ее площадь больше 11 тысяч квадратных метров. Понятно, что убирать здесь — не переубирать. Особенно, если машины под домом не убраны.

      А реагировать на объявления и внушения не спешат даже свои вроде люди — те, кто паркуют автомобили во дворе, вплотную к стенам здания. Что же касается мест для стоянки вдоль фасадов (а их у дома два — по заставленным Фонтанке и Рубинштейна), то там вообще хоть караул кричи — никто не уедет.

      К примеру, сегодня сбрасывают наледь на стороне реки, машин в опасной зоне нет, но лишь потому, что всю ночь сотрудник ТСЖ настойчиво просил автомобилистов не парковаться. В городских и правоохранительных службах у товарищества собственников жилья товарищей не нашлось.

      Евгений Самсыгин, председатель ТСЖ «Толстовский дом»: «Отдают решение проблемы на откуп управляющим организациям. Хотя существует очень хороший опыт, по крайней мере, по расчистке проезжей части от снега. Когда дорожные службы приезжают в заданное время и эвакуируют все автомобили».

      Впрочем, в жилищном комитете считают: управляющие компании выдумывают проблемы там, где их нет. Чиновники уверяют: они на месте коммунальщиков без тени сомнения обращались бы к услугам частных эвакуаторов, если автовладельцы не реагируют на предупреждающие объявления или попросту отсутствуют в дни очистки кровли.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва.

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