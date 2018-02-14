Полицейские в Петербурге обезвредили банду лжеврачей

МВД сообщает о ликвидации преступной группы, которая занималась распространением БАДов среди пенсионеров.

Итогом самой масштабной за последнее время операции петербургского МВД стало задержание 23 торговцев БАДами. Сегодня полиция заявила о ликвидации сообщества, на счету которого несколько эпизодов мошенничества в отношении пенсионеров.



Ущерб пострадавшим может достигать 5 миллионов рублей. Известно, что подозреваемые выдавали себя за врачей. Они создали колл-центр, а также офисы, где оказывали услуги в сфере реабилитации и диагностики.



В правоохранительных органах отметили, что лжемедики использовали методы психологического воздействия, навязывая пожилым людям БАДы. Во время обыска их вывозили из офиса мешками.



Деятельность лжемедиков попадает сразу под несколько статей Уголовного кодекса («Мошенничество» и «Создание преступного сообщества»). Фигурантов этих дел может оказаться намного больше. По информации СМИ, некоторые участники сообщества решили сотрудничать со следствием, после чего их отпустили по подписку о невыезде.