У здания АНБ США произошла стрельба

Стрельба произошла сегодня возле одного из КПП
штаб-квартиры Агентства национальной безопасности (АНБ) США в Форт-Миде, штат Мэриленд.
По данным издания Baltimore Sun, в результате инцидента ранен один человек, он отправлен в больницу. Другие подробности случившегося пока не ясны.
По данным Associated Press, в связи с инцидентом задержан один человек. Также есть информация, что возле ворот, где звучали выстрелы, черный внедорожник врезался в ограждение. Машину принялись обследовать сотрудники спецслужб с собаками. Само АНБ выпустило заявление, в котором говорится, что «ситуация под контролем».
О происшествии доложено президенту США Дональду Трампу.
По данным Associated Press, в связи с инцидентом задержан один человек. Также есть информация, что возле ворот, где звучали выстрелы, черный внедорожник врезался в ограждение. Машину принялись обследовать сотрудники спецслужб с собаками. Само АНБ выпустило заявление, в котором говорится, что «ситуация под контролем».
О происшествии доложено президенту США Дональду Трампу.
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