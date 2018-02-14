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    У здания АНБ США произошла стрельба

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    У здания АНБ США произошла стрельба

    У здания АНБ США произошла стрельба

    Стрельба произошла сегодня возле одного из КПП штаб-квартиры Агентства национальной безопасности (АНБ) США в Форт-Миде, штат Мэриленд.

    По данным издания Baltimore Sun, в результате инцидента ранен один человек, он отправлен в больницу. Другие подробности случившегося пока не ясны.

    По данным Associated Press, в связи с инцидентом задержан один человек. Также есть информация, что возле ворот, где звучали выстрелы, черный внедорожник врезался в ограждение. Машину принялись обследовать сотрудники спецслужб с собаками. Само АНБ выпустило заявление, в котором говорится, что «ситуация под контролем».

    О происшествии доложено президенту США Дональду Трампу.

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