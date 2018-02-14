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    «Большая авария»: в Краснодаре произошло массовое отключение света

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    «Большая авария»: в Краснодаре произошло массовое отключение света

    «Большая авария»: в Краснодаре произошло массовое отключение света

    В Краснодаре по поручению губернатора создают оперативный штаб после массового отключения света в городе.

    На официальном портале администрации Краснодара сообщается, что аварийное отключение электроэнергии в жилых домах и объектах инфраструктуры города произошло днем. Наибольшее число отключений случилось из-за аварии на Краснодарской ТЭЦ.

    Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что произошла «большая авария»: на ТЭЦ вышли из строя две турбины. Глава региона написал в Twitter, что поручил создать оперативный штаб и решить проблему до конца дня.

    Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «В Краснодаре массовое отключение света. Поручил своему первому заму Алексеенко совместно с городом создать оперштаб для решения проблемы. Сегодня работаем в Сочи, но держим постоянную связь. Энергетики и экстренные службы переведены в усиленный режим».




    В администрации Краснодара добавили, что отключение затронуло две высоковольтные линии, снабжающие восточную часть города, и сейчас электроснабжение восстанавливается по резервным линиям.

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