«Большая авария»: в Краснодаре произошло массовое отключение света

В Краснодаре по поручению губернатора создают оперативный штаб после массового отключения света в городе.
На официальном портале администрации Краснодара сообщается, что аварийное отключение электроэнергии в жилых домах и объектах инфраструктуры города произошло днем. Наибольшее число отключений случилось из-за аварии на Краснодарской ТЭЦ.
Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что произошла «большая авария»: на ТЭЦ вышли из строя две турбины. Глава региона написал в Twitter, что поручил создать оперативный штаб и решить проблему до конца дня.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «В Краснодаре массовое отключение света. Поручил своему первому заму Алексеенко совместно с городом создать оперштаб для решения проблемы. Сегодня работаем в Сочи, но держим постоянную связь. Энергетики и экстренные службы переведены в усиленный режим».
В администрации Краснодара добавили, что отключение затронуло две высоковольтные линии, снабжающие восточную часть города, и сейчас электроснабжение восстанавливается по резервным линиям.
Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что произошла «большая авария»: на ТЭЦ вышли из строя две турбины. Глава региона написал в Twitter, что поручил создать оперативный штаб и решить проблему до конца дня.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «В Краснодаре массовое отключение света. Поручил своему первому заму Алексеенко совместно с городом создать оперштаб для решения проблемы. Сегодня работаем в Сочи, но держим постоянную связь. Энергетики и экстренные службы переведены в усиленный режим».
Дал поручение восстановить электроснабжение на всех соцобъектах Краснодара до конца дня — на этом макс.приоритет. Сейчас они все переведены на резервное питание. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ситуации и полностью восстановлена подача энергии #пишусам— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 14 февраля 2018 г.
В администрации Краснодара добавили, что отключение затронуло две высоковольтные линии, снабжающие восточную часть города, и сейчас электроснабжение восстанавливается по резервным линиям.
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