«Большая авария»: в Краснодаре произошло массовое отключение света

Дал поручение восстановить электроснабжение на всех соцобъектах Краснодара до конца дня — на этом макс.приоритет. Сейчас они все переведены на резервное питание. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ситуации и полностью восстановлена подача энергии #пишусам