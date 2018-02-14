Минкульт отказался от претензий к кинотеатру, показавшему «Смерть Сталина»

Министерство культуры отозвало административный иск к московскому кинотеатру «Пионер», показавшему фильм «Смерть Сталина».
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Сегодня претензия Минкульта должна была рассматриваться в суде. Однако заседание так и не состоялась, так как претензия была отозвана.
Причину своего решения в ведомстве называть не стали, сообщает «Газета.Ru».
Напомним, британская комедия «Смерть Сталина», в которой рассказывается о борьбе за власть после кончины генсека, вызвала возмущение у депутатов Госдумы, в том числе представителей КПРФ, и некоторых деятелей культуры. Создателей картины обвинили в осквернении исторических символов и гражданских чувств россиян.
В результате в конце января Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма. Однако это не помешало кинотеатру «Пионер» показать комедию. В результате в кинотеатр пришла полиция.
Причину своего решения в ведомстве называть не стали, сообщает «Газета.Ru».
Напомним, британская комедия «Смерть Сталина», в которой рассказывается о борьбе за власть после кончины генсека, вызвала возмущение у депутатов Госдумы, в том числе представителей КПРФ, и некоторых деятелей культуры. Создателей картины обвинили в осквернении исторических символов и гражданских чувств россиян.
В результате в конце января Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма. Однако это не помешало кинотеатру «Пионер» показать комедию. В результате в кинотеатр пришла полиция.
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