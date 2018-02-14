В ФИФА обсудили страхи иностранцев перед ЧМ-2018

Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России не планируется вводить
каких-то дополнительных ограничений для болельщиков. Все будет организовано так же, как на предыдущих мундиалях — в Бразилии и ЮАР.
По словам главы оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, представителей посольств стран — участниц турнира помимо безопасности интересовали самые разные вопросы, например, можно ли проносить на трибуны флаги и будут ли на стадионах продавать пиво?
Что касается транспортной доступности, а эта тема тоже волнует иностранцев, во время чемпионата Минтранс будет контролировать цены на билеты. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Максим Соколов во время выступления в Совете Федерации Он уточнил, что мониторинг будет проводиться с 10 марта, компаниям запрещено повышать стоимость перелетов и перевозок в города мундиаля.
Еще одно нововведение к чемпионату мира — контроль за полетами беспилотников. Соколов рассчитывает, что до начала соревнований примут закон, который разрешит сбивать дроны в запретной зоне
Максим Соколов, глава Минтранса РФ: «Создан специальный межведомственный штаб под руководством соответствующих силовых структур, на площадке которого отрабатываются все решения и технологии обеспечения безопасности, в том числе и предложения по совершенствованию нормативной базы. Одна из таких новелл — это возможность не только регистрировать правонарушения беспилотных летательных аппаратов за незаконное пользование воздушным пространством, но и пресекать эти действия. Такие предложения в законодательство уже подготовлены, в том числе с участием Минтранса».
Тем временем Роспотребнадзор выявил около 250 гостиниц, завышавших цены в преддверии Чемпионата мира — 2018. На отели наложены административные штрафы. Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
Что касается транспортной доступности, а эта тема тоже волнует иностранцев, во время чемпионата Минтранс будет контролировать цены на билеты. Об этом сегодня сообщил глава ведомства Максим Соколов во время выступления в Совете Федерации Он уточнил, что мониторинг будет проводиться с 10 марта, компаниям запрещено повышать стоимость перелетов и перевозок в города мундиаля.
Еще одно нововведение к чемпионату мира — контроль за полетами беспилотников. Соколов рассчитывает, что до начала соревнований примут закон, который разрешит сбивать дроны в запретной зоне
Максим Соколов, глава Минтранса РФ: «Создан специальный межведомственный штаб под руководством соответствующих силовых структур, на площадке которого отрабатываются все решения и технологии обеспечения безопасности, в том числе и предложения по совершенствованию нормативной базы. Одна из таких новелл — это возможность не только регистрировать правонарушения беспилотных летательных аппаратов за незаконное пользование воздушным пространством, но и пресекать эти действия. Такие предложения в законодательство уже подготовлены, в том числе с участием Минтранса».
Тем временем Роспотребнадзор выявил около 250 гостиниц, завышавших цены в преддверии Чемпионата мира — 2018. На отели наложены административные штрафы. Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
Комментарии