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    Патриарх Кирилл провел встречу с президентом Палестины. Палестина, патриарх, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл провел встречу с президентом Палестины

    Патриарх Кирилл провел встречу с президентом Палестины

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    Патриарх Кирилл провел встречу с президентом Палестины

    Патриарх Кирилл провел встречу с президентом Палестины

    Патриарх Кирилл провел встречу с президентом Палестины

      Сохранение особого статуса Иерусалима и гарантии для представителей разных религий — главное условие сохранения мира на святой земле. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

      Махмуд Аббас, президент Палестины: «Мы знаем, что на сегодняшний день число российских паломников, посещающих святые места, составляет около полумиллиона человек, и мы надеемся на увеличение их количества в знак, продолжение и развитие наших дружественных отношений».

      Встречи патриарха с главой Палестины проходят регулярно, предыдущая была в прошлом году.

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