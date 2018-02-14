Песков назвал ошибочной информацию о гибели россиян в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не руководствоваться ошибочной информацией в связи с сообщениями о россиянах, якобы погибших в Сирии в результате авиаудара международной коалиции.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы в Кремле не обладаем детальной информацией, которая бы позволяла делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ, они не относятся к Вооруженным силам РФ — это все, что можно констатировать. Но в любом случае, конечно же, наши граждане остаются гражданами РФ. Призываем все-таки не руководствоваться ошибочной информацией — преднамеренной или непреднамеренной, и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, дабы не быть в плену у искаженных данных».
Об инциденте в Сирии ранее написал ряд отечественных и зарубежных изданий. Сегодня же в МИД прокомментировали растиражированные западной прессой сообщения о десятках и даже сотнях погибших российских граждан в Сирии. В ведомстве эти заявления назвали классической дезинформацией.
Согласно данным, которые привело Минобороны РФ, 7 февраля под обстрел коалиционных сил, возглавляемых США, попали сирийские ополченцы. Были ранены 25 человек. Российских военнослужащих в окрестностях удара не было.
Об инциденте в Сирии ранее написал ряд отечественных и зарубежных изданий. Сегодня же в МИД прокомментировали растиражированные западной прессой сообщения о десятках и даже сотнях погибших российских граждан в Сирии. В ведомстве эти заявления назвали классической дезинформацией.
Согласно данным, которые привело Минобороны РФ, 7 февраля под обстрел коалиционных сил, возглавляемых США, попали сирийские ополченцы. Были ранены 25 человек. Российских военнослужащих в окрестностях удара не было.
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