Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  
    Песков назвал ошибочной информацию о гибели россиян в Сирии. войны и вооруженные конфликты, Песков, Сирия, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков назвал ошибочной информацию о гибели россиян в Сирии

    Песков назвал ошибочной информацию о гибели россиян в Сирии

    5 комментариев

    Песков назвал ошибочной информацию о гибели россиян в Сирии

    Песков назвал ошибочной информацию о гибели россиян в Сирии

      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не руководствоваться ошибочной информацией в связи с сообщениями о россиянах, якобы погибших в Сирии в результате авиаудара международной коалиции.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы в Кремле не обладаем детальной информацией, которая бы позволяла делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ, они не относятся к Вооруженным силам РФ — это все, что можно констатировать. Но в любом случае, конечно же, наши граждане остаются гражданами РФ. Призываем все-таки не руководствоваться ошибочной информацией — преднамеренной или непреднамеренной, и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, дабы не быть в плену у искаженных данных».

      Об инциденте в Сирии ранее написал ряд отечественных и зарубежных изданий. Сегодня же в МИД прокомментировали растиражированные западной прессой сообщения о десятках и даже сотнях погибших российских граждан в Сирии. В ведомстве эти заявления назвали классической дезинформацией.

      Согласно данным, которые привело Минобороны РФ, 7 февраля под обстрел коалиционных сил, возглавляемых США, попали сирийские ополченцы. Были ранены 25 человек. Российских военнослужащих в окрестностях удара не было.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru