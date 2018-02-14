Министр спорта РФ осудил футболиста, высморкавшегося в пятитысячную купюру

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что поступок футболиста Тосно Станислава Манаева говорит о его низком культурном уровне.
Глава Минспорта обратил внимание на то, что молодой полузащитник уже извинился за публикацию ролика, на котором он сморкается в пятитысячную купюру, и объяснил, что это было шутка.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Безусловно, этот ролик говорит о низком уровне культуры отдельного спортсмена. Насколько я знаю, он уже принес извинения, сказал, что это была шутка. Уверен, это послужит ему уроком».
Также Колобков подчеркнул, что инцидент не имеет никакого отношения ни к чемпионату мира 2018 года, ни к подготовке России к футбольному празднику, передает РИА Новости.
Напомним, 19-летний полузащитник молодежного состава «Тосно» Станислав Манаев оказался в центре скандала после того, как опубликовал на своей странице в соцсети ролик с использованием пятитысячной купюры в качестве салфетки. Видео спортсмен подписал так: «Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк».
Позднее футболист удалил запись, вызвавший бурю возмущения у пользователей соцсетей, и объяснил, что банкнота, в которую он высморкался, не была настоящей.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Безусловно, этот ролик говорит о низком уровне культуры отдельного спортсмена. Насколько я знаю, он уже принес извинения, сказал, что это была шутка. Уверен, это послужит ему уроком».
Также Колобков подчеркнул, что инцидент не имеет никакого отношения ни к чемпионату мира 2018 года, ни к подготовке России к футбольному празднику, передает РИА Новости.
Напомним, 19-летний полузащитник молодежного состава «Тосно» Станислав Манаев оказался в центре скандала после того, как опубликовал на своей странице в соцсети ролик с использованием пятитысячной купюры в качестве салфетки. Видео спортсмен подписал так: «Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк».
Позднее футболист удалил запись, вызвавший бурю возмущения у пользователей соцсетей, и объяснил, что банкнота, в которую он высморкался, не была настоящей.
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