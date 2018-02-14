На Кубани мужчине сделали новый язык из тканей руки: фото

48-летнему жителю Брюховецкого района Краснодарского края удалили половину языка и «пришили» новую.
Житель Кубани решил обратиться к медикам, когда уже не мог говорить и есть. У пациента диагностировали рак.
Опухоль захватила половину органа вместе с его корнем и лимфатическими узлами шеи, врачам пришлось удалить половину языка и решиться на сложную операцию. Имплант изготовили из лоскута кожи, взятого с предплечья, рассказали в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Из сообщения Минздрава Краснодарского края: «Челюстно-лицевые хирурги НИИ-ККБ №1 провели по-настоящему филигранные операции. После успешной резекции новообразования они сумели восстановить наполовину утраченный из-за болезни орган. Имплантатом для части языка послужил кожно-фасциальный лоскут, взятый из предплечья пациента. Операция заняла 8 часов».
Имплантат быстро и легко прижился, мужчину уже выписали. Сейчас пациент проходит реабилитацию и «разрабатывает» новый орган: врачи прописали ему специальную диету и попросили как можно больше разговаривать.
Опухоль захватила половину органа вместе с его корнем и лимфатическими узлами шеи, врачам пришлось удалить половину языка и решиться на сложную операцию. Имплант изготовили из лоскута кожи, взятого с предплечья, рассказали в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Из сообщения Минздрава Краснодарского края: «Челюстно-лицевые хирурги НИИ-ККБ №1 провели по-настоящему филигранные операции. После успешной резекции новообразования они сумели восстановить наполовину утраченный из-за болезни орган. Имплантатом для части языка послужил кожно-фасциальный лоскут, взятый из предплечья пациента. Операция заняла 8 часов».
Имплантат быстро и легко прижился, мужчину уже выписали. Сейчас пациент проходит реабилитацию и «разрабатывает» новый орган: врачи прописали ему специальную диету и попросили как можно больше разговаривать.
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