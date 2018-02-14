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    Украина получила от США приборы ночного видения на 45 млн долларов

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    Украина получила от США приборы ночного видения на 45 млн долларов

    Украина получила от США приборы ночного видения на 45 млн долларов

    Соединенные Штаты Америки передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения.

    Стоимость нового оборудования, которое поставило США вооруженным силам Украины, составляет 45 миллионов долларов. Приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов ВС Украины, сообщил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

    Американский посол на Украине Мари Йованович отметила, что общее количество приборов ночного видения от США «теперь возрастет почти в два раза». «Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа в ночное время», — добавила дипломат. Ее слова приводит портал LIGA.net.

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    Ранее в Минобороны Украины сообщили, что за последние четыре года получили от США «техническую и гуманитарную» на сумму почти 247 миллионов долларов.

    В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине до 350 млн долларов на военные нужды, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

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