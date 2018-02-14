В Перми умерла старейшая в России белая медведица

В Пермском зоопарке в возрасте скончалась самая старая в России белая медведица. Ей было 38 лет.
Белая медведица по кличка Амдерма скончалась еще 7 февраля. На сайте зверинца сообщение об этом появилось лишь спустя несколько дней.
В сообщении говорится, что медведица родилась на крайнем севере приблизительно в 1980 году, а в 1989 году ее с тремя медвежатами обнаружили в поселке Амдемра (Ненецкий автономный округ).
Из сообщения Пермского зоопарка: «Медведицу, названную Амдермой, и ее медвежат отправили в Санкт-Петербург. Медвежата остались в местном зоопарке, а медведицу отправили в Москву. Но там Амдерма не прижилась, поэтому ей пришлось сменить место жительства и переехать в Казань, а потом отправиться в Пермь. Здесь медведица и осталась на 21 год, до конца прожив добрую жизнь».
В пермском зоопарке Амдемра нашла свою любовь — самца Юкона, с ним она прожила 16 лет. За это время у них родились пять медвежат. Некоторые из них сейчас живут в российских зоопарках, другие отправились в Японию. Когда Амдерма стала старше и вышла из репродуктивного возраста, пару разлучили: Юкона отправили в Казань, чтобы он создал новую пару с другой самкой. В 2013 году медведица приняла двух 10-месячных медвежат и стала заботиться о них. Малыши привязались к Амдемре, а когда повзрослели, стали опекать ее.
Куратор зоопарка Олеся Гугович рассказала РИА Новости, что в последние недели Амдерма спряталась в своем вольере и уже не появлялась на публике, а перед смертью животное отказалось от еды.
Как уточнили агентству «Интерфакс» в пермском зоопарке, продолжительность белых медведей на воле обычно составляет около 20 лет. В неволе, как правило, медведи могут дожить до 25–30 лет.
В сообщении говорится, что медведица родилась на крайнем севере приблизительно в 1980 году, а в 1989 году ее с тремя медвежатами обнаружили в поселке Амдемра (Ненецкий автономный округ).
Из сообщения Пермского зоопарка: «Медведицу, названную Амдермой, и ее медвежат отправили в Санкт-Петербург. Медвежата остались в местном зоопарке, а медведицу отправили в Москву. Но там Амдерма не прижилась, поэтому ей пришлось сменить место жительства и переехать в Казань, а потом отправиться в Пермь. Здесь медведица и осталась на 21 год, до конца прожив добрую жизнь».
В пермском зоопарке Амдемра нашла свою любовь — самца Юкона, с ним она прожила 16 лет. За это время у них родились пять медвежат. Некоторые из них сейчас живут в российских зоопарках, другие отправились в Японию. Когда Амдерма стала старше и вышла из репродуктивного возраста, пару разлучили: Юкона отправили в Казань, чтобы он создал новую пару с другой самкой. В 2013 году медведица приняла двух 10-месячных медвежат и стала заботиться о них. Малыши привязались к Амдемре, а когда повзрослели, стали опекать ее.
Куратор зоопарка Олеся Гугович рассказала РИА Новости, что в последние недели Амдерма спряталась в своем вольере и уже не появлялась на публике, а перед смертью животное отказалось от еды.
Как уточнили агентству «Интерфакс» в пермском зоопарке, продолжительность белых медведей на воле обычно составляет около 20 лет. В неволе, как правило, медведи могут дожить до 25–30 лет.
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