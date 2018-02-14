Нападение с ножом на аптекаря в Москве сняла видеокамера

Маскировка не помогла преступнику остаться незамеченным. Момент разбойного нападения на аптеку в столице попал в объектив камеры наблюдения.
Дала отпор вооруженному преступнику фармацевт из Москвы. Момент разбойного нападения попал в объектив камеры наблюдения.
На кадрах посетитель в медицинской маске заходит в помещение. Несколько секунд он осматривается, после чего достает из кармана нож и, угрожая сотруднице, требует деньги. Судя по записи, женщина пыталась выхватить у злоумышленника холодное оружие, но когда сделать это не получилось, отдала наличные.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался неработающий 34-летний житель одного из регионов России».
Задержанному уже избрали меру пресечения. На время расследования суд заключил его под стражу.
На кадрах посетитель в медицинской маске заходит в помещение. Несколько секунд он осматривается, после чего достает из кармана нож и, угрожая сотруднице, требует деньги. Судя по записи, женщина пыталась выхватить у злоумышленника холодное оружие, но когда сделать это не получилось, отдала наличные.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался неработающий 34-летний житель одного из регионов России».
Задержанному уже избрали меру пресечения. На время расследования суд заключил его под стражу.
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