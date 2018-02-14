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    Президент МОК встретился с российскими олимпийцами в Пхёнчхане

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    Президент МОК встретился с российскими олимпийцами в Пхёнчхане

    Президент МОК встретился с российскими олимпийцами в Пхёнчхане

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в южнокорейском Пхёнчхане

    Встреча состоялась в олимпийской деревне в горном кластере.

    Как отмечает РИА Новости, на ней присутствовали атлеты, которые не принимали в тот момент участия в официальных стартах, тренировках и церемониях. Пока не сообщается, что именно глава МОК обсуждал со спортсменами.

    Напомним, в декабре исполком МОК после допингового скандала отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.

    смотретьМОК по ошибке не выслал приглашения на Игры двум россиянам
    МОК по ошибке не выслал приглашения на Игры двум россиянам
    При этом на Игры не пустили и лидеров сборной РФ, которые ранее не были замешаны ни в каких допинговых скандалах. Среди них оказались биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. В итоге приглашения от МОК получили только 169 российских спортсменов, однако конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
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