Президент МОК встретился с российскими олимпийцами в Пхёнчхане

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в южнокорейском Пхёнчхане
Встреча состоялась в олимпийской деревне в горном кластере.
Как отмечает РИА Новости, на ней присутствовали атлеты, которые не принимали в тот момент участия в официальных стартах, тренировках и церемониях. Пока не сообщается, что именно глава МОК обсуждал со спортсменами.
Напомним, в декабре исполком МОК после допингового скандала отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
При этом на Игры не пустили и лидеров сборной РФ, которые ранее не были замешаны ни в каких допинговых скандалах. Среди них оказались биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. В итоге приглашения от МОК получили только 169 российских спортсменов, однако конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Как отмечает РИА Новости, на ней присутствовали атлеты, которые не принимали в тот момент участия в официальных стартах, тренировках и церемониях. Пока не сообщается, что именно глава МОК обсуждал со спортсменами.
Напомним, в декабре исполком МОК после допингового скандала отстранил сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане и дисквалифицировал ОКР. Поехать на Игры разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.
При этом на Игры не пустили и лидеров сборной РФ, которые ранее не были замешаны ни в каких допинговых скандалах. Среди них оказались биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. В итоге приглашения от МОК получили только 169 российских спортсменов, однако конькобежка Ольга Граф от участия в соревнованиях отказалась.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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