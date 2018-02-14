В Петербурге снег с крыши упал на коляску с ребенком: видео

Следователи изучают запись камеры наблюдения, в объектив которой попало происшествие с участием двухлетнего ребенка. С кровли дома на коляску с девочкой упал снег.

Матери удалось увернуться в последнюю секунду, но удержать коляску она не смогла. В итоге ребенок получил травму ноги и был доставлен в больницу.



Как рассказали в районной администрации, управляющей компании, которая отвечает за данную территорию, в начале февраля было направлено оповещение о том, что необходимо убрать с крыши снег. По всей видимости, коммунальщики очистили не все.