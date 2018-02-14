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    В Петербурге снег с крыши упал на коляску с ребенком: видео. дети и подростки, ЖКХ, Санкт-Петербург, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге снег с крыши упал на коляску с ребенком: видео

    В Петербурге снег с крыши упал на коляску с ребенком: видео

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    В Петербурге снег с крыши упал на коляску с ребенком: видео

    В Петербурге снег с крыши упал на коляску с ребенком: видео

    В Петербурге снег с крыши упал на коляску с ребенком: видео

      Следователи изучают запись камеры наблюдения, в объектив которой попало происшествие с участием двухлетнего ребенка. С кровли дома на коляску с девочкой упал снег.

      Матери удалось увернуться в последнюю секунду, но удержать коляску она не смогла. В итоге ребенок получил травму ноги и был доставлен в больницу.

      Как рассказали в районной администрации, управляющей компании, которая отвечает за данную территорию, в начале февраля было направлено оповещение о том, что необходимо убрать с крыши снег. По всей видимости, коммунальщики очистили не все.

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