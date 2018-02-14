В Татарстане возникли трудности с трактовкой закона о льготном проезде. Родственники тяжело больных детей считают, что могут не платить за билеты, а кондукторы настаивают: привилегии полагаются только в случае сопровождения ребенка. Пока этот спор не разрешился, страдают люди. Поездки заканчиваются скандалами — иногда с рукоприкладством. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

Марина Городилова не только мать ребенка-инвалида, но и профессиональный «заяц». В этом твердо убеждены все без исключения кондукторы единственного автобусного маршрута, который ходит в пригородном поселке, где живет женщина. И проездной в руках пассажирки не в силах развеять это убеждение — как и копия письма из Министерства транспорта, где черным по белому написано, что пользоваться им для проезда она имеет полное право. Кондукторы неумолимы: у них свое начальство, которое требует, чтобы вместе с льготным документом мать ребенка-инвалида предъявила для проверки и самого ребенка.



Неля Низамова, кондуктор: «Родители не имеют права, они как сопровождающие идут, потому что удостоверение дается тому человеку, который в нем нуждается. Это к вышестоящим, нам какое дали указание, то и выполняем».



Наученная горьким опытом, Марина покорно покидает автобус, так и не доехав до своей остановки, а то ведь и до драки недалеко. Накануне другой кондуктор письмо Минтранса разорвала. Увидев что женщина снимает ее на камеру, пригрозила разбить планшет.



Марина Городилова, мать ребенка-инвалида: «Вы зачем у меня документы выхватываете и рвете!»

Кондуктор: «Сейчас еще и планшет сломаю!»



Доходит порой и до рукоприкладства, уверяют льготники, и выкладывают в соцсетях видеопримеры войны кондукторов. Если женщинам ничего не остается, как покинуть салон, то мужчины пытаются отстоять свое право ехать по льготному проездному даже силой. На такие подвиги даже ради сохранения скоромного семейного бюджета и пенсии ребенка Марина не способна и вынуждена ездить по одной-две остановки на нескольких автобусах. А на отдельных кондукторов и их начальство намерена найти управу в правоохранительных органах.



Марина Городилова, мать ребенка-инвалида: «Я написала заявление в полицию на нее, потому что это было так унизительно, неприятно. Я считаю что я имею право ездить».



В Министерстве транспорта подтверждают, что действительно направляли письмо, подтверждающее право родственников детей с ограниченными возможностями пользоваться льготными проездными. А непримиримая позиция кондукторов — это следствие правовой коллизии. Перевозчики ссылаются на постановление кабинета министров по Республике Татарстан о правилах проезда в общественном транспорте. Там указано, что бесплатно пользоваться автобусами и трамваями могут взрослые, сопровождающие детей-инвалидов. Но, как пояснили чиновники, кондукторы просто выбрали удобную им трактовку этого распоряжения, чтобы увеличить свою прибыль.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.