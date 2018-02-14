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    Сотрудника ФСИН избили после приставаний к девушкам в тульском клубе: видео. драки и избиения, Тульская область, ФСИН. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудника ФСИН избили после приставаний к девушкам в тульском клубе: видео

    Сотрудника ФСИН избили после приставаний к девушкам в тульском клубе: видео

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    Сотрудника ФСИН избили после приставаний к девушкам в тульском клубе: видео

    Сотрудника ФСИН избили после приставаний к девушкам в тульском клубе: видео

    Сотрудника ФСИН избили после приставаний к девушкам в тульском клубе: видео

      Полицейские разбираются в обстоятельствах драки в кафе в Тульской области. Главным персонажем конфликта стал сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

      Судя по многочисленным записям камер наблюдения, человек в погонах был звездой того вечера. Сотрудник ФСИН сначала приставал к посетительницам у барной стойки, но получил отпор.

      А позднее около гардероба он столкнулся с разгоряченной компанией, которая уже была наслышана о похождениях темпераментного посетителя. Его снова раскритиковали за неправильное отношение к женщинам, после чего началась потасовка.

      Пока остается загадкой, чем закончился дебош. Известно одно: заявлений о драке в МВД не поступало. Впрочем, видео появилось в Интернете и привлекло внимание правоохранителей.

      Подробности — в репортаже.

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