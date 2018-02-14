«Жигули» с женщинами упали с парома под Астраханью: две пассажирки погибли

Легковой автомобиль съехал в среду с парома в Икрянинском районе Астраханской области, в результате происшествия погибли две женщины.
Всего в автомобиле ВАЗ-2107 находились четыре женщины. Сидевшая за рулем местная жительница не справилась с управлением и не смогла затормозить, выехав на паром. Автомобиль утонул.
Две женщины смогли выпрыгнуть из машины на ходу, еще до падения в воду. Одна приземлилась на пароме, другая упала на лед, ее спас паромщик. Две другие женщины (1966 и 1956 годов рождения) выбраться из салона не смогли и погибли.
Автомобиль никого не задел. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС.
Две женщины смогли выпрыгнуть из машины на ходу, еще до падения в воду. Одна приземлилась на пароме, другая упала на лед, ее спас паромщик. Две другие женщины (1966 и 1956 годов рождения) выбраться из салона не смогли и погибли.
Автомобиль никого не задел. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС.
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