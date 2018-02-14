День святого Валентина: в Нью-Йорке появились нарисованные цветные сердца

смотреть В День всех влюбленных поженились 162 пары бедных филиппинцев

Сердцу Хэша Халпера не хочется покоя. На его вкус даже в День влюбленных Нью-Йорку не хватает любви, поэтому художник раскрашивает город сердечками по асфальту. Начал он несколько лет назад, когда сам влюбился и стал писать имя девушки у нее под окнами. И хотя та любовь давно прошла, идея сделать Нью-Йорк ярче, а его жителей хоть немного веселее, осталась., художник: «Позитивные рисунки и добрые слова влияют на людей, помогают им делать выбор в пользу хорошего для себя и для других».На почерк Халпера теперь можно наткнуться почти по всему городу. Наряду с незатейливыми сердцами Хэш оставляет автографы словами, понятными каждому, но которые нечасто встретишь на заборах или стенах. «Мечта», «мир», «радость» — об этом, считает он, стоит говорить каждый день. Жители окрестных домов, чьи стены он разрисовал и расписал, удивительным образом не ругаются, наоборот, благодарят. Подробнее — в репортаже