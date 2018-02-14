Медведев пообещал сохранить господдержку аграриев

Председатель правительства Дмитрий Медведев встретился сегодня с главой «Россельхозбанка» Дмитрием Патрушевым. Премьер заверил, что инструменты господдержки аграриев будут сохранены.

Патрушев отметил, что поддержка акционеров позволяет «Россельхозбанку» увеличивать кредитование реального сектора экономики.



Дмитрий Патрушев, председатель правления «Россельхозбанка»: «Однозначно могу сказать, что поддержка акционеров позволяет нашему банку исполнять установленные показатели по росту кредитования реального сектора экономики, в первую очередь агропромышленного комплекса, который является нашим основным клиентом. По кредитованию реального сектора экономики мы даже несколько опережаем рынок».



По словам Патрушева, общий кредитный портфель «Россельхозбанка» на 1 января 2018 года составил 1,9 триллиона рублей, заемщикам АПК в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства в 2017 году было выдано 1,1 триллиона рублей кредитов.