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    Медведев пообещал сохранить господдержку аграриев. банки, кредиты, Медведев, сельское хозяйство, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев пообещал сохранить господдержку аграриев

    Медведев пообещал сохранить господдержку аграриев

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    Медведев пообещал сохранить господдержку аграриев

    Медведев пообещал сохранить господдержку аграриев

      Председатель правительства Дмитрий Медведев встретился сегодня с главой «Россельхозбанка» Дмитрием Патрушевым. Премьер заверил, что инструменты господдержки аграриев будут сохранены.

      Патрушев отметил, что поддержка акционеров позволяет «Россельхозбанку» увеличивать кредитование реального сектора экономики.

      Дмитрий Патрушев, председатель правления «Россельхозбанка»: «Однозначно могу сказать, что поддержка акционеров позволяет нашему банку исполнять установленные показатели по росту кредитования реального сектора экономики, в первую очередь агропромышленного комплекса, который является нашим основным клиентом. По кредитованию реального сектора экономики мы даже несколько опережаем рынок».

      По словам Патрушева, общий кредитный портфель «Россельхозбанка» на 1 января 2018 года составил 1,9 триллиона рублей, заемщикам АПК в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства в 2017 году было выдано 1,1 триллиона рублей кредитов.

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