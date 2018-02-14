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    Сотрудники ФСБ изъяли документы в офисе банка «Финам»

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    Сотрудники ФСБ изъяли документы в офисе банка «Финам»

    Сотрудники ФСБ изъяли документы в офисе банка «Финам»

    Правоохранительные органы провели выемку документов по крупному клиенту в офисе группы «Финам».

    Сотрудники ФСБ пришли в офис в Настасьинском переулке в центре Москвы сегодня утром. Правоохранители провели выемку документов, касающихся деятельности одного из клиентов банка. Он подозревается в неполной оплате налога на добавленную стоимость (НДС).

    При этом в группе компаний «Финам» отметили, что работа банка была заблокирована из-за следственных действий всего на полчаса. Сейчас работа ведется практически в штатном режиме. Ограничена деятельность сотрудников лишь на двух этажах, передает ТАСС.

    «Финам банк» входит в третью сотню российских банков.

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