Избитый в Перми DJ Smash просит откликнуться свидетелей нападения

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash), избитый в клубе в Перми, опубликовал в соцсети просьбу откликнуться возможных свидетелей нападения.
Музыкант подчеркнул, что гарантирует полную конфиденциальность тем, кто поможет полиции в расследовании уголовного дела.
Андрей Ширман, музыкант: «Внимание! Если среди вас есть свидетели произошедшего в клубе „Дом Культуры“, если вы знаете что-то, но еще не дали показания, потому что боитесь или вам не дают этого сделать… просьба связаться со мной на Helpsmash@mail.ru. Полную поддержку и конфиденциальность гарантирую лично».
Драка с участием DJ Smash произошла в клубе в Перми 10 февраля. Диджея могли избить за отказ сделать селфи с посетителями. Врачи диагностировали у Андрея Ширмана (это настоящее имя музыканта) открытый перелом челюсти и сотрясение. Как рассказал пострадавший, на него напали двое — некто Сергей Ванкевич и экс-депутат заксобрания Пермского края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнёв, последний все обвинения отвергает. В пермском отделении «Единой России» отметили, что приостановили членство Телепнёва до выяснения всех обстоятельств дела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Андрей Ширман, музыкант: «Внимание! Если среди вас есть свидетели произошедшего в клубе „Дом Культуры“, если вы знаете что-то, но еще не дали показания, потому что боитесь или вам не дают этого сделать… просьба связаться со мной на Helpsmash@mail.ru. Полную поддержку и конфиденциальность гарантирую лично».
ВНИМАНИЕ! Если среди вас есть свидетели произошедшего в клубе «Дом Культуры», если вы знаете что то, но еще не дали показания, потому что боитесь или вам не дают этого сделать, либо у вас есть дополнительная информация на агрессоров Телепнева и Ванкевича и факты их правонарушений в прошлом — просьба связаться со мной на HELPSMASH@MAIL.RU Полную поддержку и конфиденциальность гарантирую лично. Таким личностям не место в нашем обществе. В Пермской области достаточно спец заведений которые будут рады на долго принять этих двух упырей. Они должны получить по заслугам!
Драка с участием DJ Smash произошла в клубе в Перми 10 февраля. Диджея могли избить за отказ сделать селфи с посетителями. Врачи диагностировали у Андрея Ширмана (это настоящее имя музыканта) открытый перелом челюсти и сотрясение. Как рассказал пострадавший, на него напали двое — некто Сергей Ванкевич и экс-депутат заксобрания Пермского края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнёв, последний все обвинения отвергает. В пермском отделении «Единой России» отметили, что приостановили членство Телепнёва до выяснения всех обстоятельств дела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
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