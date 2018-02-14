Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  

    Избитый в Перми DJ Smash просит откликнуться свидетелей нападения

    1 комментарий

    Избитый в Перми DJ Smash просит откликнуться свидетелей нападения

    Избитый в Перми DJ Smash просит откликнуться свидетелей нападения

    Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash), избитый в клубе в Перми, опубликовал в соцсети просьбу откликнуться возможных свидетелей нападения.

    Музыкант подчеркнул, что гарантирует полную конфиденциальность тем, кто поможет полиции в расследовании уголовного дела.

    Андрей Ширман, музыкант: «Внимание! Если среди вас есть свидетели произошедшего в клубе „Дом Культуры“, если вы знаете что-то, но еще не дали показания, потому что боитесь или вам не дают этого сделать… просьба связаться со мной на Helpsmash@mail.ru. Полную поддержку и конфиденциальность гарантирую лично».

    ВНИМАНИЕ! Если среди вас есть свидетели произошедшего в клубе «Дом Культуры», если вы знаете что то, но еще не дали показания, потому что боитесь или вам не дают этого сделать, либо у вас есть дополнительная информация на агрессоров Телепнева и Ванкевича и факты их правонарушений в прошлом — просьба связаться со мной на HELPSMASH@MAIL.RU Полную поддержку и конфиденциальность гарантирую лично. Таким личностям не место в нашем обществе. В Пермской области достаточно спец заведений которые будут рады на долго принять этих двух упырей. Они должны получить по заслугам!

    Публикация от Smash (@djsmash)



    смотреть«В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми
    «В сторонке стоял»: экс-депутат открестился от избиения DJ Smash в Перми
    Драка с участием DJ Smash произошла в клубе в Перми 10 февраля. Диджея могли избить за отказ сделать селфи с посетителями. Врачи диагностировали у Андрея Ширмана (это настоящее имя музыканта) открытый перелом челюсти и сотрясение. Как рассказал пострадавший, на него напали двое — некто Сергей Ванкевич и экс-депутат заксобрания Пермского края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнёв, последний все обвинения отвергает. В пермском отделении «Единой России» отметили, что приостановили членство Телепнёва до выяснения всех обстоятельств дела.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru