В отделение «Сбербанка» во Львове бросили коктейль Молотова

Во Львове неизвестный злоумышленник устроил пожар в отделении «Сбербанка».
Инцидент произошел сегодня, 14 февраля, рано утром. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно помещения отделения на Городоцкой улице. После этого начался пожар.
Как сообщает «Интерфакс», в результате атаки никто не пострадал. Сейчас ведется поиск злоумышленника и устанавливается сумма ущерба.
Отметим, что украинские радикалы уже давно требуют остановить работу «дочек» российских банков на Украине. Ранее они заливали монтажной пеной банкоматы и блокировали людей в филиалах банков.
Как сообщает «Интерфакс», в результате атаки никто не пострадал. Сейчас ведется поиск злоумышленника и устанавливается сумма ущерба.
Отметим, что украинские радикалы уже давно требуют остановить работу «дочек» российских банков на Украине. Ранее они заливали монтажной пеной банкоматы и блокировали людей в филиалах банков.
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