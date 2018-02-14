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    В отделение «Сбербанка» во Львове бросили коктейль Молотова

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    В отделение «Сбербанка» во Львове бросили коктейль Молотова

    В отделение «Сбербанка» во Львове бросили коктейль Молотова

    Во Львове неизвестный злоумышленник устроил пожар в отделении «Сбербанка».

    Инцидент произошел сегодня, 14 февраля, рано утром. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно помещения отделения на Городоцкой улице. После этого начался пожар.

    Как сообщает «Интерфакс», в результате атаки никто не пострадал. Сейчас ведется поиск злоумышленника и устанавливается сумма ущерба.

    Отметим, что украинские радикалы уже давно требуют остановить работу «дочек» российских банков на Украине. Ранее они заливали монтажной пеной банкоматы и блокировали людей в филиалах банков.

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