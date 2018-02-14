В Кузбассе мать на пять дней бросила троих детей в доме без отопления

Инспектор по делам несовершеннолетних в Кемеровской области спасла троих детей, которых на родная мать оставила в неотапливаемом доме на пять дней.
Инцидент произошел в кузбасском поселке Малышев Лог. Как сообщается на сайте регионального управления МВД, сотрудница полиции обнаружила несовершеннолетних в одном из частных домов. Дети в возрасте 6, 8 и 15 лет находились в неотапливаемом помещении, где температура не поднималась выше минус 6 градусов. Взрослых в доме не было, обогревательных приборов не оказалось, угля и дров тоже, поэтому старший из братьев не мог затопить печку.
Инспектор ПДН Елена Шелбогашева выяснила, что мать несовершеннолетних еще 5 дней назад ушла в гости, не позаботившись не только об отоплении, но и о запасе еды. В МВД отметили, что женщина оставила своих детей в опасной для их жизни и здоровья ситуации. Мать отыскали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», которая предполагает наказание до 3 лет лишения свободы.
Начальник ГУМВД по Кемеровской области Игорь Иванов за добросовестное выполнение служебных обязанностей решил поощрить инспектора Елену Шелбогашеву, которая предотвратила трагедию.
Инспектор ПДН Елена Шелбогашева выяснила, что мать несовершеннолетних еще 5 дней назад ушла в гости, не позаботившись не только об отоплении, но и о запасе еды. В МВД отметили, что женщина оставила своих детей в опасной для их жизни и здоровья ситуации. Мать отыскали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», которая предполагает наказание до 3 лет лишения свободы.
Начальник ГУМВД по Кемеровской области Игорь Иванов за добросовестное выполнение служебных обязанностей решил поощрить инспектора Елену Шелбогашеву, которая предотвратила трагедию.
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