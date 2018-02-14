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    В Кузбассе мать на пять дней бросила троих детей в доме без отопления

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    В Кузбассе мать на пять дней бросила троих детей в доме без отопления

    В Кузбассе мать на пять дней бросила троих детей в доме без отопления

    Инспектор по делам несовершеннолетних в Кемеровской области спасла троих детей, которых на родная мать оставила в неотапливаемом доме на пять дней.

    Инцидент произошел в кузбасском поселке Малышев Лог. Как сообщается на сайте регионального управления МВД, сотрудница полиции обнаружила несовершеннолетних в одном из частных домов. Дети в возрасте 6, 8 и 15 лет находились в неотапливаемом помещении, где температура не поднималась выше минус 6 градусов. Взрослых в доме не было, обогревательных приборов не оказалось, угля и дров тоже, поэтому старший из братьев не мог затопить печку.

    Инспектор ПДН Елена Шелбогашева выяснила, что мать несовершеннолетних еще 5 дней назад ушла в гости, не позаботившись не только об отоплении, но и о запасе еды. В МВД отметили, что женщина оставила своих детей в опасной для их жизни и здоровья ситуации. Мать отыскали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», которая предполагает наказание до 3 лет лишения свободы.

    Начальник ГУМВД по Кемеровской области Игорь Иванов за добросовестное выполнение служебных обязанностей решил поощрить инспектора Елену Шелбогашеву, которая предотвратила трагедию.

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