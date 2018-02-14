Сенатора Клинцевича сняли с поста зампреда комитета по обороне

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Сенатора Клинцевича сняли с поста зампреда комитета по обороне

Сенатора Клинцевича сняли с поста зампреда комитета по обороне

Совет Федерации освободил Франца Клинцевича от поста первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности.

Таким образом, члены Совфеда поддержал заявление сенатора, отмечает ТАСС.

Ранее на этой неделе стало известно, что Клинцевич попросил сложить с него полномочия первого зампреда комитета Совфеда. Причину своего ухода сенатор называть не стал. Ожидается, что пост займет Александр Ракитин, который ранее был заместителем главы комитета по обороне.

Франц Клинцевич с 2015 года представляет в Совете Федерации Смоленскую область. Ранее он неоднократно избирался в Госдуму.

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