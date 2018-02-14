ОКР объяснил, почему спортсменов Грязцова и Попова не пустили на Олимпиаду

Российский конькобежец Сергей Грязцов обижен и разочарован тем, что его не включили в состав участников Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Между тем ситуацию прояснили в Олимпийском комитете России.
Ситуацию спортсмен прокомментировал в интервью ТАСС.
Сергей Грязцов, конькобежец: «Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание».
Ранее сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на Олимпийские игры 2018 года двух российских спортсменов — конькобежца Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. В материалах суда говорилось, что рабочая группа МОК по проверке российских спортсменов, которые претендовали на получение приглашений на Олимпиаду, получила расширенный список из 500 спортсменов. Из них одобрение получил 391 россиянин. Однако позже стало известно, что пул потенциальных участников Олимпиады от России сокращен до 389 человек. И несмотря на то, что Грязцов и Попов были одобрены спецкомиссией МОК, они не вошли в число допущенных к Играм спортсменов.
Между тем ситуацию прокомментировал руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов. Он пояснил Интерфаксуу, что Сергей Грязцов и Дмитрий Попов не попали на Олимпиаду-2018 не потому, что их не пригласил МОК, а потому, что их не включили в заявки профильные спортивные федерации страны.
Сергей Грязцов, конькобежец: «Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание».
Ранее сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на Олимпийские игры 2018 года двух российских спортсменов — конькобежца Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. В материалах суда говорилось, что рабочая группа МОК по проверке российских спортсменов, которые претендовали на получение приглашений на Олимпиаду, получила расширенный список из 500 спортсменов. Из них одобрение получил 391 россиянин. Однако позже стало известно, что пул потенциальных участников Олимпиады от России сокращен до 389 человек. И несмотря на то, что Грязцов и Попов были одобрены спецкомиссией МОК, они не вошли в число допущенных к Играм спортсменов.
Между тем ситуацию прокомментировал руководитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов. Он пояснил Интерфаксуу, что Сергей Грязцов и Дмитрий Попов не попали на Олимпиаду-2018 не потому, что их не пригласил МОК, а потому, что их не включили в заявки профильные спортивные федерации страны.
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