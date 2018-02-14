СМИ: приведшие к катастрофе Ан-148 неполадки нашли у Sukhoi Superjet

Неполадки, ставшие вероятной причины крушения самолета
Ан-148 в Подмосковье, наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100.
Речь идет об обледенении приемников полного давления, из-за чего экипаж может получить неверные данные о скорости полета.
Как пишет «Коммерсант», ранее несколько подобных инцидентов произошло с самолетами Sukhoi Superjet 100. На борту фиксировалось расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Во всех случаях летчики прекращали взлет или возвращали самолет в аэропорт.
В связи с этим Росавиация разослала телеграммы руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам.
Между тем в авиакомпании «Якутия», которая эксплуатирует самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), уже сообщили, что не получали никаких писем от Росавиации. При этом в компании подчеркнули, что никаких проблем с SSJ-100 у них не было, передает РИА Новости.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из Домодедово днем 11 февраля. На борту находился 71 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии. Ранее в МАК заявили, что возможной причиной крушения самолета могло быть обледенение датчиков. Из-за этого после взлета появились расхождения в показаниях скорости. Тогда экипаж отключил автопилот и начал управлять бортом в ручном режиме, но разница в показаниях все возрастала. В результате машина перешла в пикирование и рухнула на землю на шестой минуте полета.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Как пишет «Коммерсант», ранее несколько подобных инцидентов произошло с самолетами Sukhoi Superjet 100. На борту фиксировалось расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Во всех случаях летчики прекращали взлет или возвращали самолет в аэропорт.
В связи с этим Росавиация разослала телеграммы руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам.
Между тем в авиакомпании «Якутия», которая эксплуатирует самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), уже сообщили, что не получали никаких писем от Росавиации. При этом в компании подчеркнули, что никаких проблем с SSJ-100 у них не было, передает РИА Новости.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из Домодедово днем 11 февраля. На борту находился 71 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
Сейчас рассматриваются несколько версий трагедии. Ранее в МАК заявили, что возможной причиной крушения самолета могло быть обледенение датчиков. Из-за этого после взлета появились расхождения в показаниях скорости. Тогда экипаж отключил автопилот и начал управлять бортом в ручном режиме, но разница в показаниях все возрастала. В результате машина перешла в пикирование и рухнула на землю на шестой минуте полета.
Список погибших
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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