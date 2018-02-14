Сурков назвал западный матриархат признаком заката «Еврамерики»

Помощник президента России Владислав Сурков в День святого Валентина написал статью про наступление на Западе «бабьего века», который приведет к упадку.
Матриархат наступает во многих странах Запада, что может говорить об очередном закате «Еврамерики», поскольку «никто не хочет брать власть без понимания, что в ней пошло не так… кроме женщин», считает помощник президента России Владислав Сурков.
Владислав Сурков, помощник президента РФ: «Посмотрите на Запад — матриархат, действительно, наступает. Женщины берут власть. Главами правительств, министрами, мэрами в очень влиятельных странах все чаще становятся женщины. Все больше женщин-предпринимателей, женщин-администраторов, женщин, чем-то и кем-то руководящих, наконец, даже просто каких-то беспричинно напористых и бесцельно пробивных женщин. Голливудские сериалы и блокбастеры принижают мужчин и возвышают женщин. В последнем эпизоде „Звездных войн“ последний джедай — естественно, девушка».
В своей статье, опубликованной в журнале «Русский пионер», Сурков также приводит в пример и развернутую на Западе кампанию против приставаний мужчин к женщинам. «Следующим этапом будет требование женщин поменяться ролями — „теперь приставать будем мы!“» — отмечает автор.
Сурков считает, что «этот мир — изобретение и изделие мужчины». Далее он рассуждает, почему сейчас женщины «забирают мужской мир» и зачем им это надо. А также рассуждает о том, что тенденция к возвышению женщины — есть очевидный симптом упадка. Автор также приводит многочисленные примеры в подтверждение своих размышлений.
Владислав Сурков: «Аристотель объяснял падение Спарты непомерно возросшим влиянием „слабого“ пола. Мужское население резко сократилось из-за постоянных войн, значительная часть землевладений, а с ними и власти, перешла к вдовам, которые отнюдь не унывали. Напротив, быстро освоились и даже массово занялись ростовщичеством, что было немыслимо для нравственных и экономических устоев некогда аскетичного народа. Спарта кончилась. Принятие христианства Еленой, матерью императора Константина, ознаменовало крах языческой Римской Империи. Вскоре император провозгласил Елену августой и сделал государственной религией то, что отрицало культ императора, а значит, и самую основу его государства — Слово Иисуса в пересказе Савла. Рим лишился статуса правящего города, Империя ушла на восток, в Византий, где еще несколько столетий агонизировала и медленно таяла в качестве подражательной „ромейской“ державы в то время, как Рим настоящий, Рим Сципионов и Цезарей пропал безвозвратно».
Усиление женского влияния — есть манифестация декаданса, заявляет Сурков. По его мнению, политические системы призывают женщин, когда «выдыхаются после бурного роста и достигают в своем развитии поздней, терминальной стадии».
Владислав Сурков: «На Западе сегодня матриархальная демократия идет на смену либеральной. Феминизм, смягчаясь и мимикрируя, утекает из радикальных сект в широкие массы. Дамский популизм стал, пожалуй, самой эффективной доктриной для тех, кто стремится к политическим вершинам. Все признаки очередного „заката“ Европы (вернее, Еврамерики) налицо».
Далее автор рассуждает, чем в расцвет матриархата занят мужчина, какая роль отводится ему. И после заключает, что «завтра все будет опять man-made, сделано человеком, дословно — мужчиной. А значит, не столько хорошо, сколько нескучно».
Владислав Сурков, помощник президента РФ: «Посмотрите на Запад — матриархат, действительно, наступает. Женщины берут власть. Главами правительств, министрами, мэрами в очень влиятельных странах все чаще становятся женщины. Все больше женщин-предпринимателей, женщин-администраторов, женщин, чем-то и кем-то руководящих, наконец, даже просто каких-то беспричинно напористых и бесцельно пробивных женщин. Голливудские сериалы и блокбастеры принижают мужчин и возвышают женщин. В последнем эпизоде „Звездных войн“ последний джедай — естественно, девушка».
В своей статье, опубликованной в журнале «Русский пионер», Сурков также приводит в пример и развернутую на Западе кампанию против приставаний мужчин к женщинам. «Следующим этапом будет требование женщин поменяться ролями — „теперь приставать будем мы!“» — отмечает автор.
Сурков считает, что «этот мир — изобретение и изделие мужчины». Далее он рассуждает, почему сейчас женщины «забирают мужской мир» и зачем им это надо. А также рассуждает о том, что тенденция к возвышению женщины — есть очевидный симптом упадка. Автор также приводит многочисленные примеры в подтверждение своих размышлений.
Владислав Сурков: «Аристотель объяснял падение Спарты непомерно возросшим влиянием „слабого“ пола. Мужское население резко сократилось из-за постоянных войн, значительная часть землевладений, а с ними и власти, перешла к вдовам, которые отнюдь не унывали. Напротив, быстро освоились и даже массово занялись ростовщичеством, что было немыслимо для нравственных и экономических устоев некогда аскетичного народа. Спарта кончилась. Принятие христианства Еленой, матерью императора Константина, ознаменовало крах языческой Римской Империи. Вскоре император провозгласил Елену августой и сделал государственной религией то, что отрицало культ императора, а значит, и самую основу его государства — Слово Иисуса в пересказе Савла. Рим лишился статуса правящего города, Империя ушла на восток, в Византий, где еще несколько столетий агонизировала и медленно таяла в качестве подражательной „ромейской“ державы в то время, как Рим настоящий, Рим Сципионов и Цезарей пропал безвозвратно».
Усиление женского влияния — есть манифестация декаданса, заявляет Сурков. По его мнению, политические системы призывают женщин, когда «выдыхаются после бурного роста и достигают в своем развитии поздней, терминальной стадии».
Владислав Сурков: «На Западе сегодня матриархальная демократия идет на смену либеральной. Феминизм, смягчаясь и мимикрируя, утекает из радикальных сект в широкие массы. Дамский популизм стал, пожалуй, самой эффективной доктриной для тех, кто стремится к политическим вершинам. Все признаки очередного „заката“ Европы (вернее, Еврамерики) налицо».
Далее автор рассуждает, чем в расцвет матриархата занят мужчина, какая роль отводится ему. И после заключает, что «завтра все будет опять man-made, сделано человеком, дословно — мужчиной. А значит, не столько хорошо, сколько нескучно».
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