В США лось сбил вертолет с учеными

Вертолет разбился в американском штате Юта
из-за лося, который задел рулевой винт летательного аппарата.
Группа американских исследователей на вертолете занималась поимкой лося, чтобы надеть на него электронный ошейник. Машина снизилась на высоту около трех метров, чтобы сбросить на лося сеть. В этот момент животное задело винт, и вертолет рухнул на землю.
Пострадали два человека, лось погиб.
Местный шериф рассказал Assosiated Press, что каждую зиму в этой местности отлавливают более тысячи лосей и всегда используют вертолет. Подобный несчастный случай произошел впервые, заверил он.
Пострадали два человека, лось погиб.
Местный шериф рассказал Assosiated Press, что каждую зиму в этой местности отлавливают более тысячи лосей и всегда используют вертолет. Подобный несчастный случай произошел впервые, заверил он.
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