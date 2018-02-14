Исинбаева родила второго ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала мамой во второй раз.
Елена Исинбаева сообщила в социальных сетях о рождении сына.
Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом: «Спешу поделиться я с вами прекрасной новостью. В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой».
У Исинбаевой уже есть дочь Ева, которая родилась четыре года назад от Никиты Петинова, метателя копья, члена сборной России. Спустя несколько месяцев после появления первого ребенка пара поженилась.
Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом: «Спешу поделиться я с вами прекрасной новостью. В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой».
У Исинбаевой уже есть дочь Ева, которая родилась четыре года назад от Никиты Петинова, метателя копья, члена сборной России. Спустя несколько месяцев после появления первого ребенка пара поженилась.
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