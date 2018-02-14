Исинбаева родила второго ребенка

Елена Исинбаева сообщила в социальных сетях о рождении сына., двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом: «Спешу поделиться я с вами прекрасной новостью. В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой».У Исинбаевой уже есть дочь Ева, которая родилась четыре года назад от Никиты Петинова, метателя копья, члена сборной России. Спустя несколько месяцев после появления первого ребенка пара поженилась.