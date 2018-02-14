В Челябинске после домашних родов умер младенец

Новорожденный мальчик умер после домашних родов в Калининском районе Челябинска, его мать не состояла на учете у медиков.
Правоохранительные органы обнаружили в квартире дома в Челябинске тело новорожденного мальчика. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, замечено не было, сообщает СК РФ по Челябинской области.
Ребенок родился накануне и погиб. Женщина не состояла на учете в поликлинике. Причину смерти младенца установит экспертиза.
Ребенок родился накануне и погиб. Женщина не состояла на учете в поликлинике. Причину смерти младенца установит экспертиза.
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