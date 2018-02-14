Военные реконструкторы воссоздали битву за Ростов-на-Дону

В день 75-летия освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в городе устроили масштабную реконструкцию боя 1943 года.

Сражения разворачиваются на подступах к Ростову, как и 75 лет назад. Реконструкцию проводят сразу нескольких военно-исторических клубов. В руках участники действа держат автоматы и винтовки тех лет. Орудия привезли из Азовского музея. Авторы идеи старались показать основные события последних дней битвы за Ростов. Если земля может помнить такое, она помнит.



Виктор Чудсков, участник реконструкции битвы: «Здесь окопы, которые с войны еще остались. Место реальное. Здесь погибло много народу».



Считаные дни после Сталинградского котла, вермахт еще не раз покажет силу. Гитлер знал, что такое «ворота Кавказа». Ростов-на-Дону — это дорога к нефтяным скважинам Грозного, Баку и Ирана. Неделю бои здесь шли за каждый дом. За сутки до освобождения немецкие части без малого не оказываются в окружении. Решающее наступление состоялось в ночь на 14 февраля, уже днем город свободен.



Юрий Казак, участник реконструкции битвы: «После Сталинградской битвы немцы покатились на Запад. Дошли до Миуса, где Гитлер сказал, что это теперь будет граница Третьего рейха».



Первой ворвалась в город и захватила привокзальный район рота старшего лейтенанта Гукаса Мадояна. Павел Дмитриевич Кравченко — последний из ныне живущих бойцов из того отряда. Мадоян собрал остатки трех батальонов. 7 февраля 1943 года они под утро перешли Дон по льду и захватили железнодорожный вокзал. Они держались неделю, ждали подкрепления почти без сна и пищи, находясь в окружении. Павел Дмитриевич говорит, что для него это было самое тяжкое испытание после Сталинграда.



Павел Кравченко, ветеран Великой Отечественной войны: «По 15 раз немцы штурмовали нас. Мадоян дал команду: не отвечать на огонь, беречь патроны».



Историки говорят, потеря Ростова-на-Дону в 1942 году — одна из больших военных ошибок начала войны. Город почти год готовился к обороне, никто не ждал, что немцы его возьмут. Защитники Ростова потеряли больше 100 тысяч человек в тяжелейших боях и отступили. Через 4 дня Сталин подписал знаменитый приказ «Ни шагу назад!», через 205 дней немцев выбьют из Ростова навсегда. Это будет уже путь к Победе. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.