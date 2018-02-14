Реконструктор оказался под следствием из-за копии старинного мушкета

Московского реконструктора Владимира Масюка обвиняют в незаконном изготовлении копии старинного мушкета. Полицейские посчитали, что самодельное ружье теоретически может быть боевым, следовательно, мастеру место не на историческом шоу, а в тюрьме. Реконструкторы пребывают в смятении. Неужели теперь их увлечение, у которого, кстати, тысячи поклонников, теперь вне закона?

Нельзя побывать в стрелецких палатах и уйти без брутального фото со старинным ружьем. С помощью стрельцов в диковинных костюмах дети узнают новое о российской истории. В таком же образе, разве что без бороды, был и реконструктор Владимир Масюк. Он возвращался с фестиваля. В багажнике лежал реквизит — кольчуга, латы, копия мушкета. Она-то и заинтересовала полицейских.



Анна Севастьянова, пресс-служба УВД по СВАО г. Москвы: «Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления статьи „Незаконное приобретение, хранение или ношения оружия“».



Владимир клялся следователям, что это элемент костюма, носил пачками грамоты и награды, подтверждающие, что занимается исторической реконструкцией 12 лет. Все без толку. Экспертиза показала, что при желании из мушкета можно выстрелить. И с точки зрения закона это уравнивает Масюка с владельцами боевых автоматов и гранат.



Владимир Масюк, реконструктор: «Следователь заявила, что она считает, что этот предмет относится к боевому оружию, хотя на вооружении ни одной из армии этот предмет не состоит».



В реконструкторском сообществе начались волнения. И раньше случалось, что любителей исторических сражений задерживали патрульные с вопросами про орудия, мечи и копья, но все обходилось без последствий. Фестивали, где палят даже из пушек и собирают тысячи участников и зрителей, проводят под патронажем властей, за порядком там следят полицейские. Никаких проблем не было.



И хоть никто ни разу не слышал о преступлениях с историческим оружием или его копиями, теперь поговорка «раз в году и палка стреляет» обретает буквальный смысл. Пока никто не понимает, что считать оружием, а что макетом. Подробности — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.