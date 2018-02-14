Экс-глава голландского МИДа назвал ложь о встрече с Путиным своей главной ошибкой

В Нидерландах сегодня срочно искали замену уличенному во лжи министру иностранных дел. В высших политических кругах страны разгорелся грандиозный скандал. Теперь уже бывший глава МИД Халбе Зейлстра был вынужден публично извиняться перед членами правительства за то, что на протяжении долгих лет врал о своем визите на дачу к Владимиру Путину. Почему дипломат сознался лишь 4 года спустя, накануне своего визита в Россию?
Излишняя болтливость, трудности перевода, сознательная ложь или просто глупость? Сейчас многие пытаются объяснить, чем именно руководствовался уже бывший министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра, который с 2014 года, то есть не единожды, а на протяжении 4 лет на каждом углу рассказывал о своем присутствии на встрече руководства компании Shell с Владимиром Путиным на его даче в 2006 году. Более того, он не просто рассказывал, он цитировал якобы российского президента.
Халбе Зейлстра, 2017 — 2018 гг. — министр иностранных дел Нидерландов: «Меня посадили в самый конец комнаты, где все происходило. Но я четко расслышал ответ Владимира Путина на вопрос, что для него великая Россия. Потому что он хочет вернуться к этой великой России. Его ответ был таков: это Россия, Белоруссия, Украина, страны Балтии, ну, и неплохо было бы добавить Казахстан».
Зейлстра за 2 дня до своего визита в Москву для участия в переговорах с Сергеем Лавровым прозревает и заявляет газете Volkskrant, что, оказывается, просто выдумал факт своего присутствия на встрече. Дескать, таким образом он пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию. Но и тут Зейлстра соврал. Выяснилось, что тот самый источник, а именно экс-директор компании Shell Йерун Ван дер Вир, заявил, что ничего подобного Путин не говорил и он меньше всего рассказывал об этом министру, а процитировал лишь фразу российского президента, которая звучала так: исторически великая Россия больше, чем сегодняшняя Россия.
Великий дипломат Зейлстра это понял по-своему. Теперь он раскаивается и говорит, что сделал самую страшную ошибку в своей политической жизни. Но стенаниями делу не поможешь. Зейлстра вынужден был уйти в отставку, визит в Москву отменен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook остроумно заметила: нужны ли комментарии?
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, вообще вся эта ситуация демонстрирует какое-то чудовищное состояние мировой политической элиты, которая уже не просто не отвечает за свои слова, а выдает если не желаемое за действительное, то уже фейковые новости точно, в которых так любят обвинять Россию. Ведь уже после признаний Зейлстры, премьер Нидерландов Рютте заявил: пусть министр и поступил неразумно, но ведь содержание-то рассказанной им истории не оспаривается. А вот тут выясняется, что и содержание оспаривается. И тогда логичен вопрос: а что еще за последние годы придумали в Нидерландах, причем на самом высоком уровне?
Хальбе Зейлстра: «Чтобы не обременять должность министра иностранных дел, я не вижу иного выбора, кроме как сегодня предложить Его Величеству королю отправить меня в отставку. Я делаю это с сожалением в своем сердце, но полностью убежден в том, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который был бы вне всяких сомнений».
После публичного покаяния глава голландского МИДа ушел в отставку.
Халбе Зейлстра, 2017 — 2018 гг. — министр иностранных дел Нидерландов: «Меня посадили в самый конец комнаты, где все происходило. Но я четко расслышал ответ Владимира Путина на вопрос, что для него великая Россия. Потому что он хочет вернуться к этой великой России. Его ответ был таков: это Россия, Белоруссия, Украина, страны Балтии, ну, и неплохо было бы добавить Казахстан».
Зейлстра за 2 дня до своего визита в Москву для участия в переговорах с Сергеем Лавровым прозревает и заявляет газете Volkskrant, что, оказывается, просто выдумал факт своего присутствия на встрече. Дескать, таким образом он пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию. Но и тут Зейлстра соврал. Выяснилось, что тот самый источник, а именно экс-директор компании Shell Йерун Ван дер Вир, заявил, что ничего подобного Путин не говорил и он меньше всего рассказывал об этом министру, а процитировал лишь фразу российского президента, которая звучала так: исторически великая Россия больше, чем сегодняшняя Россия.
Великий дипломат Зейлстра это понял по-своему. Теперь он раскаивается и говорит, что сделал самую страшную ошибку в своей политической жизни. Но стенаниями делу не поможешь. Зейлстра вынужден был уйти в отставку, визит в Москву отменен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook остроумно заметила: нужны ли комментарии?
Только что написала агентствам, что нидерландская сторона официально уведомила об отмене завтрашнего визита главы МИД в …Опубликовано Марией Захаровой 13 февраля 2018 г.
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, вообще вся эта ситуация демонстрирует какое-то чудовищное состояние мировой политической элиты, которая уже не просто не отвечает за свои слова, а выдает если не желаемое за действительное, то уже фейковые новости точно, в которых так любят обвинять Россию. Ведь уже после признаний Зейлстры, премьер Нидерландов Рютте заявил: пусть министр и поступил неразумно, но ведь содержание-то рассказанной им истории не оспаривается. А вот тут выясняется, что и содержание оспаривается. И тогда логичен вопрос: а что еще за последние годы придумали в Нидерландах, причем на самом высоком уровне?
Хальбе Зейлстра: «Чтобы не обременять должность министра иностранных дел, я не вижу иного выбора, кроме как сегодня предложить Его Величеству королю отправить меня в отставку. Я делаю это с сожалением в своем сердце, но полностью убежден в том, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который был бы вне всяких сомнений».
После публичного покаяния глава голландского МИДа ушел в отставку.
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