ЦБ решил ограничить суммы и ставки по микрозаймам

Банк России решил усилить борьбу с неподъемными долгами граждан. Регулятор намерен резко ограничить займы до зарплаты. Решено сделать ниже проценты и сократить сумму, которую можно будет взять.

Центробанк ужесточает правила для микрофинансовых организаций. Как заявили в ЦБ, там подготовлен законопроект, который меняет условия наиболее рискованного сегмента — займов до зарплаты.



Сейчас максимальный размер процентов, которые набегают по таким кредитам, может превысить сам долг максимум на 300%. Теперь же ЦБ хочет снизить эту планку до 250%.



Изменится и максимум по ставке — не более 1,5% в день. Кроме того, заем без обеспечения могут ограничить суммой в 10 тысяч рублей и сроком на 15 дней. Заработать новые правила должны уже с июля месяца.