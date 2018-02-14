ЦБ решил ограничить суммы и ставки по микрозаймам. Центробанк, банки, кредиты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ решил ограничить суммы и ставки по микрозаймам

ЦБ решил ограничить суммы и ставки по микрозаймам

комментировать
ЦБ решил ограничить суммы и ставки по микрозаймам

ЦБ решил ограничить суммы и ставки по микрозаймам

ЦБ решил ограничить суммы и ставки по микрозаймам

    Банк России решил усилить борьбу с неподъемными долгами граждан. Регулятор намерен резко ограничить займы до зарплаты. Решено сделать ниже проценты и сократить сумму, которую можно будет взять.

    Центробанк ужесточает правила для микрофинансовых организаций. Как заявили в ЦБ, там подготовлен законопроект, который меняет условия наиболее рискованного сегмента — займов до зарплаты.

    Сейчас максимальный размер процентов, которые набегают по таким кредитам, может превысить сам долг максимум на 300%. Теперь же ЦБ хочет снизить эту планку до 250%.

    Изменится и максимум по ставке — не более 1,5% в день. Кроме того, заем без обеспечения могут ограничить суммой в 10 тысяч рублей и сроком на 15 дней. Заработать новые правила должны уже с июля месяца.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru