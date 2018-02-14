На крыше дома в центре Москвы нашли спрятанную взрывчатку

Жителям одного из домов в центре Москвы пришлось полночи провести на улице.

4350 Москва

Строители, которые работали на крыше жилого здания в Тихвинском переулке, обнаружили две пачки из-под сигарет и три банки из-под алкоголя с неизвестным веществом и торчащими проводами. О находке сообщили в полицию.



Стражи порядка и кинолог обыскали крышу. Собака сразу дала сигнал, что в банках и сигаретных пачках взрывчатка. Чуть позже полицейские нашли еще один тайник. На время работы специалистов из дома были эвакуированы около 60 человек.