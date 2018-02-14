«Крошится, неровный»: тренер российских хоккеистов пожаловался на олимпийский лед

Тренер сборной России по хоккею оценил лед на главной арене «Хоккейного центра» в южнокорейском Канныне. По словам Харийса Витолиньша, покрытие плохое, неровное и крошится.
Этим утром российская сборная провела раскатку перед дебютным матчем на Олимпиаде, в котором наши спортсмены сыграют со словаками. Витолиньш считает, что предстоит большая борьба.
Харийс Витолиньш, тренер сборной России по хоккею: «Лед такой… хотелось бы получше. Вы видели, как шайба скачет, прыгает, лед быстро крошится, неровный. Но мы будем в одинаковых условиях. Будет много борьбы. Шайба прыгает, скачет, застревает в ногах. Нужно быть готовым к большому количеству единоборств. Посмотрим, кому это будет на руку. У нас есть силовые игроки, которые могут это использовать. Если будем наседать на них, забрасывать за спину, у защитников соперника будут проблемы».
Витолиньш подчеркнул, что российская команда — быстрая, игроки будут использовать свои сильные стороны, передает РИА Новости.
Впервые с 1994 года в Олимпиаде не участвуют игроки НХЛ. Североамериканская лига объявила, что не станет приостанавливать регулярный чемпионат на время Игр, и запретила спортсменам уезжать в сборные. В Пхёнчхане собраны хоккеисты, выступающие в КХЛ и Европе, а также участники команд из университетов и минорных лиг Северной Америки.
Харийс Витолиньш, тренер сборной России по хоккею: «Лед такой… хотелось бы получше. Вы видели, как шайба скачет, прыгает, лед быстро крошится, неровный. Но мы будем в одинаковых условиях. Будет много борьбы. Шайба прыгает, скачет, застревает в ногах. Нужно быть готовым к большому количеству единоборств. Посмотрим, кому это будет на руку. У нас есть силовые игроки, которые могут это использовать. Если будем наседать на них, забрасывать за спину, у защитников соперника будут проблемы».
Витолиньш подчеркнул, что российская команда — быстрая, игроки будут использовать свои сильные стороны, передает РИА Новости.
Впервые с 1994 года в Олимпиаде не участвуют игроки НХЛ. Североамериканская лига объявила, что не станет приостанавливать регулярный чемпионат на время Игр, и запретила спортсменам уезжать в сборные. В Пхёнчхане собраны хоккеисты, выступающие в КХЛ и Европе, а также участники команд из университетов и минорных лиг Северной Америки.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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