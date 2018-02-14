Заслуженный пилот России высказался об обстоятельствах катастрофы Ан-148. Московская область, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗаслуженный пилот России высказался об обстоятельствах катастрофы Ан-148

Заслуженный пилот России высказался об обстоятельствах катастрофы Ан-148

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Заслуженный пилот России высказался об обстоятельствах катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

Заслуженный пилот России высказался об обстоятельствах катастрофы Ан-148

Заслуженный пилот России высказался об обстоятельствах катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

    В лаборатории Межгосударственного авиационного комитета завершили расшифровку данных с параметрического самописца Ан-148 и провели предварительный анализ полученной информации.

    В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что возможной причиной крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье могло быть обледенение датчиков. Уже завершена расшифровка параметрического самописца. Судя по данным, спустя 2,5 минуты после взлета появились расхождения в показаниях датчиков скорости. Тогда экипаж отключил автопилот и начал управлять бортом в ручном режиме, однако разница в показаниях все возрастала. Более того, у лайнера стал развиваться правый крен. Машина перешла в пикирование и рухнула на землю на 6-й минуте полета.

    Неверные данные, как полагают в МАК, могли быть связаны с обледенением особых датчиков. Речь идет о приемниках полного давления, у которых свой обогрев, который пилоты включают перед вылетом.

    Виктор Саженин, заслуженный пилот России: «Приемники полного давления имеют собственный обогрев. Невключение этого обогрева приводит к образованию льда на приемниках полного давления, это приводит к разнице показаний у командира корабля и второго пилота. Противообледенительная обработка к этому никакого отношения не имеет».

    смотретьМАК озвучил первые выводы о катастрофе Ан-148
    МАК озвучил первые выводы о катастрофе Ан-148
    Подтвердить или опровергнуть предположение о не включенном обогреве датчиков должна расшифровка речевого самописца. Она еще не завершена. В СКР заявляют, что проверят версию МАК наряду с другими.

    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

    На месте трагедии уже извлекли из воронки двигатели лайнера и направили их на экспертизу, а зону поисков расширили с 30 до 40 гектаров. Пассажирский Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился в минувшее воскресенье. Жертвами катастрофы стал 71 человек.



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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