В День всех влюбленных поженились 162 пары бедных филиппинцев

Во всем мире сегодня отмечают День святого Валентина. Его раньше всех начали праздновать на Филиппинах. Там обменялись клятвами и официально поженились 162 пары.

Церемония прошла в городе Субике, что недалеко от столицы. Торжество организовало правительство страны, это стало подарком властей для малоимущих семей. Традиционная филиппинская свадьба стоит около 600 долларов, поэтому не каждый может позволить себе официально оформить отношения.



Среди молодоженов есть и те, у кого за плечами уже долгая семейная жизнь. 57-летняя Бернардита Маснедо и ее жених Джоэл Абилес прожили вместе 35 лет и воспитали троих детей. В этом году в День всех влюбленных они смогли узаконить свой союз.