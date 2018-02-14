На Украине расширили список запрещенных к ввозу российских книг

На Украине решили расширить список запрещенных к ввозу российских книг. Их содержание, по мнению Киева, направлено на ликвидацию независимости страны, пропаганду насилия и разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды.
В опубликованном списке 135 российских изданий. Среди авторов — Захар Прилепин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман. Кроме того, в запрещенный список вошли две книги, написанные авторами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Закон, ограничивающий ввоз в страну так называемой книжной продукции антиукраинского содержания, вступил в силу в начале 2017 года. С тех пор под запрет уже попали десятки изданий — от книг по истории России до сказок об Илье Муромце.
Закон, ограничивающий ввоз в страну так называемой книжной продукции антиукраинского содержания, вступил в силу в начале 2017 года. С тех пор под запрет уже попали десятки изданий — от книг по истории России до сказок об Илье Муромце.
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