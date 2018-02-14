Глава Пентагона прокомментировал сообщения о гибели россиян в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы гибели россиян в Сирии в результате ударов возглавляемой Вашингтоном коалиции. Он заявил, что никаких данных, которые подтверждали бы это, не поступало.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Мне не поступало никаких данных о том, что среди погибших были некие граждане России, не являющиеся военнослужащими».
Мэттис уточнил, что не получал информации ни от Центрального командования, ни от Пентагона, передает Associated Press.
Ранее в Минобороны России заявили, что сирийские ополченцы в провинции Дейр-эз-Зор попали под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 человек. При этом в ведомстве подчеркнули, что российских военнослужащих в том районе нет.
Мэттис уточнил, что не получал информации ни от Центрального командования, ни от Пентагона, передает Associated Press.
Ранее в Минобороны России заявили, что сирийские ополченцы в провинции Дейр-эз-Зор попали под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 человек. При этом в ведомстве подчеркнули, что российских военнослужащих в том районе нет.
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