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    Россиян предупредили о вспышке скарлатины в Великобритании

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    Россиян предупредили о вспышке скарлатины в Великобритании

    Россиян предупредили о вспышке скарлатины в Великобритании

    Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке заболеваемости скарлатиной в Англии и Уэльсе. В ведомстве уточнили, что только за одни выходные зарегистрировано 735 случаев.

    Роспотребнадзор: «Министерство здравоохранения Англии проинформировало о разрастании за последние три недели вспышки скарлатины и о почти двойном увеличении числа заболевших с начала текущего года. Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины».

    Скарлатина — острая инфекционная болезнь, которая проявляется повышением температуры, воспалением и кожной сыпью. Заражение происходит воздушно-капельным путем или через вещи больного. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от двух до восьми лет.

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